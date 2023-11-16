Örtülü ödenekten 4.8 milyar TL harcandı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

Ekim ayı bütçe sonuçları, iktidarın harcamalarda sınır tanımadığını ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ekim 2023 ile ilgili merkezi yönetim bütçe verilerine göre geçen yılın aynı ayına kıyasla gelirler yüzde 111.3 artarak 473.7 milyar lira, giderler yüzde 85.2 artarak 569.2 milyar lira ve bütçe açığı yüzde 14.7 artarak 95.5 milyar lira oldu. Faiz dışı denge de 28.6 milyar lira açık verdi. Yine ekimde, vergi geliri yüzde 125.2 artışla 409.4 milyar lira, faiz gideri yüzde 9.3 artışla 66.8 milyar liraya çıktı. İlk 10 ayda ise gelir yüzde 77.9 artışla 3.9 trilyon lira, gider yüzde 94.2 artışla 4.5 milyar lira ve açık yüzde 372.3 artışla 608.1 milyar lira oldu. Ayrıca faiz dışı denge 70.4 milyar lira açık verirken ilk 10 ayda vergi geliri yüzde 85.3 artışla 3.4 trilyon lira, faiz gideri yüzde 100.4 artışla 537.7 milyar liraya yükseldi.

Diğer ayrıntılar şöyle:

Ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla dolaylı vergilerde büyük artış oldu. Dahilde alınan KDV 18.6 milyar liradan 63.4 milyar lira, ÖTV 42.3 milyar liradan 97.4 milyar liraya fırladı. Ayrıca gelir vergisi 36.1 milyar liradan 72.1 milyar liraya, kurumlar vergisi 4.1 milyar liradan 12.2 milyar liraya, BSMV 6.9 milyar liradan 14.7 milyar liraya, ithalden alınan KDV 51.9 milyar liradan 103.1 milyar liraya çıktı.

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