OSB'lere Togg ile uyumlu şarj istasyonları kurulacak

Yayınlanma: 09.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 07:00

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay'ın imzaladığı protokol kapsamında, OSB'ler elektrikli şarj istasyonları için yer sağlayacak, istasyonların tüm kurulumları ise yüklenici firma Eşarj tarafından yapılacak.

Kurulacak istasyonların tamamı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile uyumlu olacak.

Kütükcü, imza töreninde yaptığı konuşmada, OSB'leri sanayinin teknolojik dönüşümüne öncü yapma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Eşarj firmasıyla imzaladığımız işbirliği protokolü de bu hedeflerimize katkıda bulunacak. Bu protokolle hedefimiz, 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimize, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg ile uyumlu yüksek hızlı şarj istasyonları kurmak. OSB'lerimizdeki yüksek hızlı şarj istasyonlarından hem OSB içindeki işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız faydalanabilecek" dedi.

Kütükcü, OSB müdürlükleri tarafından işletilecek bu istasyonlar devreye alındığında, bir hizmeti daha OSB'lerdeki 67 bin sanayi işletmesinin ayağına götürmüş olacaklarını ifade etti.

OSB'lerdeki şarj istasyonlarına piyasa şartlarından daha uygun fiyatlarda elektrik temin edileceğini dile getiren Kütükcü, "İstasyonların kurulmasına ilişkin tüm lisans, ruhsat, sigorta ve abonelik işlemleri Eşarj tarafından ücretsiz sağlanacak. İstasyonlarla ilgili de 7/24 müşteri hizmetlerinden destek alınabilecek. 24 saat kesintisiz hizmet verecek istasyonlarda 2 araç aynı anda şarj edilebilecek" bilgisini paylaştı.

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar da, kuruldukları günden bu yana müşterilerine elektrikli araç ekosistemi içerisinde ilklerin deneyimini yaşattıklarına dikkat çekti.

Pınar, verilerin ve gelişmelerin, adet bazında düşük olmasına karşın elektrikli otomobil satışlarının büyüme hızının tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyduğunu ifade etti.



