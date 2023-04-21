Şarj bitince yiyebileceğiniz pil icat edildi! Kullanım alanı ne?

Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:24

Güncelleme: 21.04.2023 - 12:24

Yeniden şarj edilebilir bataryalar artık her yerde. Cebimizde, kulağımızda, masamızda hatta ekonomik gücünüz yetiyorsa arabamızda. Peki ya artık midemizde de olacağını söylesek? Yenilebilir malzemelerle üretilen bu bataryaların ilk etapta aklınıza hemen gelmeyecek bir kullanım alanı da var.

Webtekno'nun da aktardığı gibi İtalya Teknoloji Enstitüsü bilim insanları, moleküler elektronik alanında önemli bir çalışmaya imza attılar. Yaygın olarak kullanılan bataryalara kıyasla düşük bir kapasite de olsa da 0,65 voltta çalışan ve 12 dakika botunca 48 mikroamper gücünde akım sağlayan “yenilebilir batarya” ürettiler.

Üstelik bu bataryaların içerisinde mısır, şeker pancarı, patates gibi gıdalardan elde edilen nişasta ve şekerden üretilen malzemeler var. Bataryanın anot, yani pozitif ucu riboflavin, yani B2 vitamininden oluşurken; negatif yani katot ucu quercetin, yani C vitamini de içeren bitkisel bileşenlerden oluşuyor.

En önemli kullanım alanı sağlık. Araştırma kapsamında bu bataryaların sağlık takibi ve kontrolü amacıyla vücudumuza takılan, kan dolaşımına sokulan aletlerin enerji ihtiyacının karşılanması amaçlandı.

Bataryalar, bittiğinde mide tarafından bir gıda maddesi gibi sindirilerek vücuttan atılabilecek şekilde tasarlandı. Ancak bunun için sadece bataryaların değil, ilgili sensörlerin de yenilebilir şekilde üretilmesi gerekiyor. Diğer bir kullanım alanı da çocuklar tarafından kullanılan oyuncaklar. Ancak bunun için daha büyük kapasitelere sahip daha büyük bataryalar da üretmek gerekiyor.

BEYAZ ÇİKOLATA BARI DEĞİL, BATARYA

Bataryanın içerisindeki diğer malzemeler ise daha dikkat çekici. Gıda zehirlenmelerini tedavi etmek için kullanılan aktif kömür bataryaların elektriği iletilmesi için kullanılıyor. Ayrıca bataryaları cihaza bağlayacak uçlarda da lüks restoranların vazgeçilmezi olan “yenilebilir altın” kullanılıyor.