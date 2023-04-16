Xiaomi’nin yeni telefonu yüzde 1 şarj ile 60 dakika dayanacak!

Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:45

Güncelleme: 16.04.2023 - 16:45

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni teknolojiler ile sık sık gündeme geliyor. Firma yeni telefon modeli Xiaomi 13 Ultra’nın özelliklerini paylaştı.

18 Nisan’da satışa çıkacak olan telefon, 6.7 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geliyor.

Xiaomi 13 Ultra’nın işlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Telefonun arka tarafında yuvarlak bir alana yerleştirilmiş 3 adet 50 Megapiksel kamera kurulumu yer alıyor.

Ön tarafında ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veriliyor. Cihazın 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS video kayıt özelliği de mevcut.

Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ile gelecek olan cihazın 8/12/16 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Xiaomi 13 Ultra’nın depolama alanı tarafında ise 256 GB ile 512 GB seçenekleri mevcut.

“YÜZDE 1 ŞARJDA 60 DAKİKA”

Xiaomi’nin yaptığı açıklamaya göre, akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği bataryası oldu.

Xiaomi 13 Ultra’nın 4 bin 900 mAh büyüklüğünde, 90W hızlı kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj özelliği bulunan bataryası mevcut. Bataryanın en dikkat çeken özelliği ise yüzde 1 şarjda 60 dakikaya kadar kullanım ömrü sunması.

Cihazda bulunan “Acil Durum Batarya Modu” aktifleştirildiğinde telefon kendini beklemeye alıyor. En düşük oranda güç tüketerek 60 dakikaya kadar kullanım ömrü sunuyor. Ancak bu durumda telefonu kullanmamanız gerekiyor.

Yüzde 1 şarjda, Acil Durum Batarya Modu açıkken telefon görüşmesi tarafında ise 12 dakikalık bir kullanım ömrü mevcut.