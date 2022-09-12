OSD, sekiz aylık verileri açıkladı: İhracatta ticari önde

12 Eylül 2022 Pazartesi, 04:09

Türk otomotiv sanayisi; üretimde kapasite kullanımı ile ihracatta hafif ve ağır ticarilerle yükseliş yaşıyor.

Otomotiv Sanayi Dernegˆi (OSD), ocak-ağustos dönemine ait u¨retim ve ihracat adetlerini, hazırladığı raporla ac¸ıkladı. Buna göre, yılın ilk sekiz ayında toplam otomotiv üretimi 2021’in aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 833 bin 146 adet, otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 496 bin 302 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 863 bin 268 adede ulaştı. Bu sekiz aylık dönemde ticari araç üretimi ise 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 yükseliş yaşadı. Üretim, ağır ticari araç grubunda yüzde 27, hafif ticari araç grubunda yüzde 10 arttı. Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise otomobil ve hafif ticari araçlarda yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubunda yüzde 35 ve traktörde yüzde 60 olarak kaydedildi.

YÜZDE 4 ARTTI

Ocak-ağustos döneminde otomotiv ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 azalarak 591 bin 156 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 düşerken ticari araç ihracatı ise yüzde 10 yükseliş kaydetti. Traktör ihracatı 2021’e kıyasla yüzde 15 artarak 11 bin 543 adet olarak yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022’nin ilk sekiz ayında yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre de bu dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2021’e göre yüzde 4 artarak 19.9 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 16 artışla 18.4 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 yükseliş kaydetti.