Osman Kavala kararı sonrası dolar yükselişe geçti
Gezi davasında dört yıla aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında tutukluluğa devam kararı verildi. Kararın ardından dolar yukarı yönlü hareketlenerek yükselişe geçti.
Osman Kavala’nın bugünkü duruşmasını dünya siyasetinin yakından izlemesi piyasaları etkiledi. Nedeni ise, Kavala’nın tutukluğunun ikinci yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği “Kavala’yı derhal serbest bırakın” kararının uygulanmamasıydı.
Anayasa Mahkemesi dahil Türk yargı organları AİHM kararını görmezden geldi. Bu durum uluslararası arenada yeni bir krizin fitilini ateşledi.
AİHM kararlarının üye ülkelerce uygulanmasını denetlemekle yükümlü olan
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 12 Mayıs 2021’de Osman Kavala’nın serbest bırakılmamasıyla ilgili çağrılarına bir yenisi ekledi. Ancak bu çağrıları da karşılık bulmadı.
DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Kavala kararı sonrasında gün içinde 11,94’e kadar gerileyen dolar/TL, 12,53’e kadar yükseldi.
13,37’ye kadar gerileyen euro/TL ise, 14,13 seviyesine geldi.
''KAVALA DENİLEN SOROS ARTIĞI''
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavala için, "Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması