Oto tamirci anlattı: 'Müşteriler araç muayenesi için parça kiralıyor'

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 15:23

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 15:23

Osmaniye’de yaklaşık 30 yıldır oto tamirciliği yapan Selçuk Hançer, hayat pahalılığı nedeniyle insanların geçinmekte zorlandığıni söyledi.

Hançer, "30 yıldır Osmaniye’de tamirciyiz, baba mesleğimizdir. Esnaflık artık zor oldu. Şu an kiralar olsun, elektrik faturaları, su faturaları şunlar bunlar yani gerçekten ödenemeyecek güçlerde geliyor. Fahiş fiyat çıkaran insanlar yüzünden bu insanlar hiçbir şey yaptıramıyor. Ben araba tamircisiyim. Adam ikinci el araç parçası soruyor bana. Sıfırını alamıyor adam, durumunu anlamak lazım burada. Misal veriyorum 500 lira diyor, ikinci el de 200 lira oluyor. Mecburen ikinci el piyasasına düşmek zorunda kalıyor" diye konuştu.

"ARAÇ MUAYENESİ İÇİN PARÇAYI KİRALIYORUZ"

Hayat pahalının çok arttığını, bu durumun insanların alım gücünü düşürdüğünü belirten Hançer, "Bazı arkadaşlarımız var, 'abi elinde bu muayeneyi geçirecek malzemelerin varsa biz bunu takalım, taktıktan sonra da geri çıkaralım' diyor. Biz de kira ücretini istiyoruz. Mesela adamın arabasının bazı malzemesi elimizde var, takıyoruz gönderiyoruz, muayeneden geçiyor, geri geliyor söküyoruz" ifadelerini kullandı.