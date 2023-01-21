Yenisini alamayacak olan yurttaş mont tamirine yöneldi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 07:00

Eskişehirli yurttaşlar mont fiyatları arttığı için mecburen montlarını tamir ettiriyorlar. Özellikle deri mont piyasasındaki dikkat çeken artış, yurttaşların deri mont talebinin düşmesine sebep oldu.

Yüksek fiyatlar sebebiyle yurttaşlar deri mont yerine imitasyon montları daha fazla ilgi gösterdi. Mont tamircileri, imitasyon mont fiyatları da insanlara pahalı geldiği için ve kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte işlerinde artış olduğunu ifade etti.

“İMITASYON BIR NEVI MUŞAMBADIR, PLASTIKTIR, KANSOREJEN MADDE ÜRETTIĞI IÇIN SAĞLIKLI DEĞILDIR”

Yaklaşık 40 yıllık deri ustası olan Bayram Önce, deri montlara fazla ilgi gösterilmediğini söyledi. Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşların imitasyon montları tercih ettiğini, ancak imitasyon montların sağlıksız olduğunu ifade eden Önce “Deri montlara fazla ilgi yok. Fiyatlar yüksek olduğu için ve daha hesaplı olduğu için şu an vatandaşların imitasyonlara ilgisi daha çok. İmitasyonlar orijinal deri olmuyor. Fiyatları daha uygun olduğu için onlara ilgi gösteriliyor. İmitasyon bir nevi muşambadır, plastiktir, kansorejen madde ürettiği için sağlıklı değildir. Deri hava aldığı için sağlıklıdır, vücut sağlığı için birebirdir ve iyidir. Ama fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşlar tarafından deriye çok fazla talep yok. Şimdi bir deri montun fiyatı en az 4 bin liradan başlıyor ve yukarı doğru gidiyor. Modeline göre, derisinin kalitesine göre ve şekline göre fiyatları değişiyor. Genellikle koyun ve kuzu derisi kullanıyoruz. Bazı ürünlerde mecburen dana derisi kullananlar var” dedi.

“DOLAR YÜKSELINCE DERI MONT FIYATLARI DA YÜKSELIYOR”

Deri mont fiyatlarındaki yükselişin dolar kaynaklı olduğunu belirten Önce, bazı malzemelerin yurt dışından getirildiğini ifade etti. Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşların mont tamiri işlerine daha fazla yöneldiğini vurgulayan Önce şunları söyledi,

“Bizim kullandığımız çoğu şey dolar bazlı olduğu için dolar arttıkça deri montların da fiyatı artıyor, yükselişe geçiyor. Deriler yurt dışından gelmiyor, işleme malzemesi yurt dışından geliyor, kimyasal maddeler yurt dışından geliyor. Deriyi tabaklarken, tabakta kullanılan malzemeler yurt dışı bazlı. Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşlar elindekini daha da fazla değerlendiriyor, tamirini, bakımını ve boyasını yaptırıyor. Vatandaş eskiden eskiyen montunu başkasına veriyordu, yenisini alıyordu. Şimdi montlar daha da değerlendiği için tamire yöneliyorlar. Vatandaşlar bir şekilde eski montunu kullanmaya çalışıyor, elindekiyle idare ediyor. Biz tamir işiyle uğraşıyoruz, satıştan daha çok tamir işi oluyor. Son zamanlarda tamir işlerinde bir artış vardı ama yaklaşık 9-10 gündür işler durgun. Kış mevsiminin etkisiyle işlerimiz olmuştu. Vatandaşlara deriyi öneririm. Deri sağlık açısından birebirdir, imitasyon montlardan daha sağlıklıdır. Vatandaşlar ellerindeki montun kıymetini bilsinler, zamanında bakımlarını ve tamirlerini yaptırsınlar.”