Otokar'dan Atlas kampanyası

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 06:59

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 06:59

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, lojistik ve yük taşımacılığı alanlarında 8,5 ton ve 12 tonluk Atlas kamyonları ile faaliyet gösteren Otokar, yeni kampanya düzenledi.

Adaptif Seyir Kontrol Düzeni (ACC), klima, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılar ve park sensörü gibi standart özelliklerle hafif kamyon segmentinde yer alan Otokar Atlas; tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS ve ESC özelliklerine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Yurt İçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı, sahip olduğu özelliklerle Otokar Atlas’ın pazardaki konumunu her geçen gün güçlendirdiğini söyledi.

'SINIRSIZ KİLOMETRE GARANTİSİ'

Tokatlı ardından şunları kaydetti:

''Otokar olarak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda araçlarımızı geliştirmeye, onların ihtiyaçlarına göre en iyi hizmeti ve en uygun çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Atlas sahiplerinin omuzlarındaki yükü azaltıyoruz. Yeni Otokar Atlas sahibi olacak müşterilerimize 4 yıl sınırsız kilometre garantisinin yanı sıra ilk 4 bakımı da ücretsiz olarak sunuyoruz.

Kullanıcılarımızın araçları için Otokar yetkili servislerini ve orijinal yedek parçaları tercih etmeleri araçlarından daha uzun süre, daha yüksek performans almalarına da katkı sağlayacaktır.''