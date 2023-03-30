Kia EV9'da ayrıntılar belli oldu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 08:45

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 08:45

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia EV9'un motor ve batarya için 3 ayrı seçenek ile geleceğini açıkladı.

Bu seçeneklerde batarya 76.1 kWh veya 99.8 kWh olmak üzere sipariş edilebilirken motor gücünün 201, 215 beygir, 350 Nm veya 378 beygir 600 Nm (boost modunda 700Nm) olduğu açıklandı. Menzin için ise aracın 541 km'ye ulaşabildiği paylaşıldı. EV9 0-100 km/sa hızlanmasını ise versiyonlara göre 9.4, 8.2, 6.0 (boost ile 5.3) saniyede gerçekleştiriyor.

Kia ayrıca her modelin 800 voltluk şarj sistemine sahip olduğunu vurguladı. 15 dakikalık şarj ile yaklaşık 150 km menzil kat edilebileceği öğrenildi.

KIA EV9 BOYUTLARI

EV9'un 5.010 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe, 1.755 mm yüksekliğe sahip. Modelin iki dingili arasındaki mesafe ise 3.100 mm olarak paylaşıldı.

KIA EV9 ÇIKIŞ TARİHİ

Kia'nın modelin satışlarına 2023 yılının ikinci çeyreğinde Kore'de başlayacağı da öğrenildi.