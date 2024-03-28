Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti... Peki ne yapmalı?

Bankalar kredi kartıyla yapılan otomatik fatura ödemelerinden yüksek faiz talep etmeye başladı. Uzmanlara göre bu iki uygulama da yasal değil. Peki ne yapmalı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:36
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti... Peki ne yapmalı?
Abone Ol google-news

Bankalar tüketicilere otomatik fatura talimatı vermeleri için çok sayıda avantaj sunuyor. Genelde talimat veren müşterilere alışverişte kullanabilecekleri puanlar tanımlanıyor.

Bankalar bu ödemelerden şimdiye kadar ya faiz almıyor ya da çok düşük faiz talep ediyordu. Ancak bu ay ekstrelerine bakan yurttaşlar yüksek tutarlarda "otomatik fatura ödeme faizi" ile karşılaştı. Bu konuda çok sayıda yurttaş tüketici derneklerine şikayette bulunuyor.

"FAİZ ÜCRETİ ALINMAYA BAŞLADI"

NTV'den Uğurcan Gökçen'in haberine göre, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, yaptığı açıklamada, "Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar" dedi.

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise "Bankalar binbir rica ile aldıkları otomatik ödemelerden artık bugün faiz alıyor. Bunun nakit ödeme olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"FAİZ ORANI KREDİ KARTINDAKİNDEN YÜKSEK"

Otomatik fatura ödeme faiz oranı ise kredi kartı faizinden yüksek. Şu an kredi kartı faizleri yüzde 3,74 oranında. Çünkü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini yüzde 35 politika faizine sabitledi. Otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 5 seviyesinde.

Bankaların kredi kartı bilgilendirme metinlerinde otomatik fatura talimatı faizi istenilebileceğine dönük açıklamalar var. Yani kredi kartı alınırken yapılan sözleşmede tüketiciye bilgilendirme yapılıyor.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULMALI

Uzmanlar yine de bunun yasalara aykırı olduğu görüşünde. İbrahim Güllü, "Bu yasal bir uygulama değil, çünkü kredi kartıyla yapılan bu ödemeler alışveriş kapsamında. Yani nakit çekim değil" değerlendirmesini yaptı. Güllü'ye göre, bu uygulama Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesine aykırılık teşkil ediyor.

Tüketici dernekleri ödenen ücretlerin geri alınması için tüketici hakem heyetine başvurulmasını öneriyor. Başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtiyorlar.


Otomatik fatura ödeme haberleri e-fatura haberleri fatura haberleri kredi kartı haberleri kredi kartı komisyonu haberleri banka haberleri

İlgili Haberler

Otomatik fatura ödemesinde

Otomatik fatura ödemesinde "banka komisyonu" uyarısı
Son Dakika... Fatura desteği alanlar hakkında 'güvence bedeli' kararı

Son Dakika... Fatura desteği alanlar hakkında 'güvence bedeli' kararı
Evdeki bu cihazlar elektrik faturasını ikiye katlıyor!

Evdeki bu cihazlar elektrik faturasını ikiye katlıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'

Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'
Survivor Adem Kılıçcı’dan itiraf: Acun Ilıcalı’ya kırgınım

Survivor Adem Kılıçcı’dan itiraf: Acun Ilıcalı’ya kırgınım
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci' yanıtı: Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci' yanıtı: Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...
Gamze Sakallıoğlu cinayetinde gelişme: Anneye hapis cezası, babaya beraat kararı!

Gamze Sakallıoğlu cinayetinde gelişme: Anneye hapis cezası, babaya beraat kararı!
İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’
Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor

Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor
Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek

Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek
Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!

Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!