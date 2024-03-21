Son Dakika... Fatura desteği alanlar hakkında 'güvence bedeli' kararı

Son dakika haberleri... EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan yurttaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:54
Son Dakika... Fatura desteği alanlar hakkında 'güvence bedeli' kararı
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EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan yurttaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını açıkladı.

Açıklamada, "3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişiyor" dedi.


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