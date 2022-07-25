Otomobil ihtiyacı alternatif yollarla karşılama eğilimi yükseldi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Otomobil satın alma, Türkiye’de geleneksel olarak toplumsal öncelikler içinde yer alıyor olsa da satın alma yerine kiralama, son dönemin artan trendlerinden biri. Sahipliği öncelememize karşın, son 20 yılda dünyada otomotiv üretiminin artması ve çeşitlenmesi, Türkiye’ye de olumlu yansıdı ve otomobil ihtiyacını alternatif yollarla karşılama eğilimi arttı. Kiralama hizmeti veren şirketlerin artması ve kurumsal yapılarının oturması, kiralamanın finansal enstrüman haline dönüşmesi, operasyonel avantajlar, kredi çeşitlendirmesi gibi pek çok faktör kiralamayı, sahipliğe alternatif haline dönüştürdü. Gerçekleşen dönüşüm, Türkiye’de son 10 yılda kiralama sektörünü iki kattan fazla büyüttü.

BÜYÜMENİN YOLU AÇILDI

Araç kiralamada hacim olarak en çok öne çıkan alan operasyonel kiralama oldu. Şirketlerin büyümesiyle yönetilmesi zor hale gelen filoların takibi ve yönetimi, fiyat avantajları, filoları elden çıkarmanın operasyon zorluğu, vergi ve amortisman kolaylıkları gibi pek çok faktör, operasyonel kiralamayı asli unsur haline dönüştürdü. Seyahatlerin artması, uçakla seyahatin yaygınlaşması ve limanlarda verilen kiralama hizmetlerinin çoğalması, yoğun şehirlerde otomobil ihtiyacının azalması gibi faktörlerse bireysel günlük kiralamanın hızla büyümesine yol açtı. Son dönemde araç bulunurluğu sorunları ve fiyatlardaki artış da bireysel kiralamayı artıran unsurlar arasında yer aldı. Öte yandan kiralama şirketlerine servis, mini hasar sigortası, çekici, ikame araç gibi hizmet veren şirketlerin çoğalması ve kurumsallaşması, kiralama şirketlerinin büyümesine olumlu yansıdı.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

Otomobilin yarattığı çevre sorunları ve çevre bilincinin yükselmesi, araç kiralamada alternatif yöntemlerin ortaya çıkmasında temel unsur oldu. Teknolojik imkânların artması, çevrecilik, büyük şehirlerdeki otomobilli yaşamın zorlaşması da etkenler arasında. Alternatif yöntemlerde saatlik kiralama hizmetleri büyük şehirlerde hızla büyürken pek çok şirket bu alanda hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki dönemde üretici markanın da satış yerine marka odaklı genel kiralama/geçici kiralama/paylaşım gibi hizmetler vermesi bekleniyor ki bazı markalar bu hizmetleri mikro ölçekte test etmeye başladı.

KURUMSAL ŞİRKETLERİ TERCİH EDİN

• Sürprizlerle karşılaşmamak için sözleşmeyi dikkatlice okuyun.

• ??Talebin yoğun olduğu dönemlerde araç kiralamak isteyenlerin rezervasyonlarını erken yapın.

• Yaygın ofis ağı bulunan, teslimat sonrası destek sunan ve sürdürülebilir hizmetler sağlayan kurumsal şirketleri tercih edin.

• Araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olun.

• Sigorta yaptırmayı ihmal etmeyin.

• Trafik kurallarına uyum gösterin ve aldığınız cezaların doğrudan size yansıtılacağını unutmayın.

• Sizden önce verilmiş hasarların sorumluluğunun üzerinize yüklenmemesi için, teslimat anında aracı dikkatli inceleyin, mümkünse aracın tamamının fotoğrafını ya da videosunu çekin.

"ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM"

Filo kiralama alanında hizmet veren JetzzGo Car Rental, Berpe Grup iştirakleri arasındaki en büyük ölçeğe sahip şirket olarak öne çıkıyor. 2014 yılında kurulan JetzzGo, şu anda 200’ün üzerinde müşterisiyle bireysel ve kurumsal olarak Türkiye genelinde araç kiralama taleplerinde çözüm ortaklıkları yapıyor. Türkiye genelinde 120’yi aşkın servis anlaşması olan şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde yanıtlamayı önceliklendiriyor. Ülkemizde son dönemde hızla büyüyen filo kiralama sektöründeki gelişmeleri değerlendiren JetzzGo Genel Koordinatörü Berkan Öztürk, “Filo kiralamanın operasyonel ve finansal avantajlarının zorlaşan ekonomik süreçte daha da önem kazanmasıyla, artış trendi yukarı yönde devam etti. Daha hızlı tüketen ve değiştiren yeni kuşak işletmelerin sektörde yerini almasıyla birlikte yeni avantajlar ve dezavantajlarla birlikte sektörün büyümesinin yolu açılıyor. JetzzGo’da bizim önceliğimiz, genç araç filosuna sahip olmak. Bizi farklılaştıran hizmetlerimiz arasında yıllardır sunduğumuz esnek iade koşullarımız, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensiplerimiz ve en önemlisi de buna çok hızlı uyum sağlayan CRM teknolojimiz. Teknoloji ve hayatın hızla değiştiği bu dönemde, işletmeler yeniliklere ayak uyduramadıkları için yerlerini kaybediyor ve yerini daha hızlı çözüm üreten firmalar alıyor. Biz de bu doğrultuda kendi yazılımlarımızı kullanıyor ve değişimlere en hızlı tepkiyi vererek yeni avantaj ve dezavantajları lehimizde kullanmak istiyoruz” dedi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN YENİ PROJE

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markaları Avis ve Budget, trafikte güvenlik ve kurallara dikkat çeken “Güvenli Sürüş” projesini hayata geçirdi. Otokoç Otomotiv tarafından geliştirilen proje kapsamında özellikle bayram ve yüksek sezon öncesinde, araç kiralayanların sürüş güvenliği ve trafik kurallarına ilişkin farkındalıklarının daha da artırılması amaçlandı. Güvenli Sürüş projesi kapsamında Avis’in “Güvenliğiniz Önceliğimiz”, Budget’ın ise “Kurallarla Güvendesin” sloganıyla gündeme getirdiği konuya ilişkin bilgi ve mesajlar, özel olarak hazırlanan kısa ve rahatça takip edilebilen videolarla aktarılıyor.

DİJİTAL DOLANDIRICILIK MAĞDUR ETMESİN

Türkiye’nin en büyük araç kiralama markalarından Garenta, araç kiralarken mağduriyet yaşanmaması için dijital kanallar üzerinden yapılan rezervasyonlarda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Kurumsal markaların anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden ödeme talep etmeyeceğini belirten Garenta Genel Müdürü Şafak Savcı, “En çok duyduğumuz şikayetlerden biri de anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müşterilerden havale ya da eft kanalıyla ödeme istenmesi ve mağduriyet yaşanması. Garenta olarak tüm ödemeleri web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve bayilerimiz üzerinden alıyoruz. Kurumsal markaların birçoğunda prosedür bu şekilde işliyor. Tüketicilerin e-mail, sms ya da anlık mesajlaşma uygulamasından gelen ödeme talepleri konusunda dikkatli olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.