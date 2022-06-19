İstanbul'da kiraladıkları otomobili internetten sattılar
Küçükçekmece'de 2 kişi kiraladıkları otomobili 310 bin TL'yle internet ilanıyla sattılar. Şüphelilerden M.C.'nin benzer suçlardan 17 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde bir iş merkezinde 2 kişi, 26-28 Mayıs tarihlerinde kiraladıkları otomobili satarak dolandırıcılık yaptı.
Küçükçekmece'den kiraladıkları otomobili, internet ilanıyla 310 bin TL'ye satışa çıkaran şüpheliler, kendilerini, Tarık ve Yüksel isimleriyle tanıttı. Şüpheliler, müşteriyle birlikte notere gidip, ödemeyi de satış öncesi aldı. Yedek anahtarın evde kaldığını söyleyerek, aracı bırakıp noterden ayrıldı.
Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada, şüphelilerden birinin, benzer 17 suçtan sabıkası olan M.C. olduğunu tespit etti. Şişli'de bugün gözaltına alınan şüpheli, emniyette sorgulandı. M.C., 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.
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