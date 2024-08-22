Otomobil piyasası görünümü raporu yayımlandı: Tam 13 aydır fiyatlar aynı yönde!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 15:50

Güncelleme: 22.08.2024 - 15:50

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com'daki ilanlardan hareketle hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı. Temmuzda otomobil talep endeksi hazirana kıyasla yüzde 30,9 geçen yılın temmuz ayına kıyasla ise yüzde 5,7 daha yüksek.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen "satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı" yüzde 4,6 puan azalarak yüzde 19,5 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde hem ilan sayısının hem de satılan otomobil sayısının arttığı görülürken otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan ve satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı" da geçen aya kıyasla 1,8 gün uzayarak 25,6 gün oldu.

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının 13 aydır düştüğü görülüyor. Temmuz ayında reel fiyat endeksi Haziran'a kıyasla yüzde 4,1 azalarak 164,8 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü.

2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak bu yıl haziran ayında yüzde -41,4'e geriledi.

ORTALAMA OTOMOBİL FİYATINDA ILIMLI AZALIŞ

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla bir miktar düşerek haziranda 871 bin 156 lira olan ortalama otomobil fiyatı temmuzda 862 bin 232 lira oldu.

Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş de devam ediyor. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla haziranda yüzde 0,6 artmasına rağmen temmuzda yüzde 4,6 azaldı.

2023 Kasım-2024 Mart arasında sürekli artan otomobil talep endeksi 2024 Nisan'da uzun süren bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş gösterdi. Talep endeksi nisan ayının aksine mayısta yükselse de, hazirandaki diğer uzun bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş gösterdi.

Temmuzda ise otomobil talep endeksinde büyük çapta yükseliş meydana gelmiştir. Otomobil talep endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 30,9, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 5,7 yüksek olduğu görüldü. Bu yükselişte bayram tatili sebebiyle ertelenmiş otomobil talebinin ortaya çıkmasının ve Avrupa Birliği'nin yeni zorunlu araç güvenlik özellikleri kısıtlarını açıklamasının ardından otomobil firmalarının başlattığı kampanyaların etkili olduğu görülüyor.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 artarak yüzde 19,5 olmuştur. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 4,6 satılan otomobil sayısının ise yüzde 36,7 yükseldiği görülüyor.

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan "kapatılan ilan yaşı" geçen ay olduğu gibi uzadı. Temmuz verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,8 gün uzayarak 25,6 gün oldu.