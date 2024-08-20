Tesla vergileri düştü! Avrupa Birliği'nden Çinli otomobillere karşı yumuşama: Sırada bakın kimler var...

Yayınlanma: 20.08.2024 - 16:37

Güncelleme: 20.08.2024 - 16:37

Tesla Avrupa Birliği'ne ihraç edilen Çin yapımı otomobilleri için daha düşük bir gümrük vergisi almaya hazırlanıyor. Blokun yürütme organı Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına yönelik önerdiği cezai vergileri revize etti.

Revizyonlar, Pekin'den misilleme tehditlerine neden olan Çin sübvansiyonları iddialarına ilişkin en yüksek profilli AB soruşturmasında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan taslak bulguların bir parçası.

Blokun ticaret politikasını denetleyen Komisyon, önerilen tarifelerin oyun alanını dengelemek ve haksız sübvansiyonlar olduğunu söylediği şeylere karşı koymak için gerekli olduğunu söylüyor.

YÜZDE 20'DEN YÜZDE 9'A DÜŞTÜ

Tesla için temmuz ayında belirttiği %20.8'den daha düşük olan %9'luk yeni bir indirimli oran belirlendi ve AB otomobil üreticileriyle ortak girişimlerde bulunan bazı Çinli şirketlerin Çin yapımı elektrikli araç ithalatına daha düşük planlanan cezai vergiler alabileceği ifade edildi.

Söz konusu gümrük vergileri, AB'nin otomobil ithalatına uyguladığı %10'luk standart verginin üzerine ekleniyor.

Tesla, şirketin aldığı belirli sübvansiyonlara dayalı olarak oranının yeniden hesaplanmasını talep etmişti. Komisyon yaptığı açıklamada, ABD'li şirketin Çin hükümetinden, Brüksel'in soruşturduğu ülkenin elektrikli araç üreticilerine kıyasla daha az sübvansiyon aldığını doğruladı.

HANGİ MARKADAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

AB, Çin'in elektrikli araç üretiminin kapsamlı sübvansiyonlardan faydalandığına inandığını ve %36,3'e varan nihai vergiler önerdiğini açıkladı. Bu oran, AB'nin sübvansiyon karşıtı soruşturmasıyla işbirliği yapmayan şirketler için temmuz ayında belirlediği %37,6'lık maksimum geçici vergiden biraz daha düşük.

Tesla, AB soruşturmasıyla işbirliği yaptığı belirtilen şirketler arasındaydı.

Komisyon, örneklediği üç şirketin her birinin biraz daha düşük geçici vergi alacağını söyledi. Çinli elektrikli araç devi BYD için bu oranın %17.0, Geely için %19.3 ve SAIC için %36.3 olduğu belirtildi.

Komisyon, AB'li üreticilerle ortak girişimlerde bulunan Çinli şirketlerin, otomatik olarak en yüksek tarife oranını almak yerine, entegre oldukları Çinli şirket için planlanan daha düşük gümrük vergisi oranlarına da hak kazanabileceğini söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Planlanan tarifeler, soruşturmanın yaklaşık iki ay içinde tamamlanmasının ardından AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik nihai tedbirinin taslağını oluşturuyor.

İlgili tarafların Komisyon'un bulgularına ilişkin yorumlarını sunmak için 30 Ağustos'a kadar süreleri var.

Önerilen nihai vergiler AB'nin 27 ülkesi tarafından oylamaya tabi tutulacak. Komisyon'un önerisi, AB nüfusunun %65'ini temsil eden 15 AB üyesinin nitelikli çoğunluğunun karşı oy kullanmaması halinde uygulamaya konulacak.

Bu, siyasi olarak yüklü bir dosya olmasına rağmen nadiren ulaşılan yüksek bir engel.

Kaynaklar, temmuz ayında yapılan danışma oylamasında 12 AB üyesinin geçici gümrük vergilerini desteklediğini, dördünün karşı oy kullandığını ve 11'inin de çekimser kaldığını söyledi.

SON TARİH 30 EKİM

Kesin vergilerin 30 Ekim'e kadar uygulanması gerekiyor. Bu vergiler genellikle beş yıl süreyle uygulanıyor.

O tarihe kadar Brüksel ve Pekin gümrük vergilerini önlemek ya da yumuşatmak için bir uzlaşmaya varabilir. Çin bu arada Dünya Ticaret Örgütü nezdinde bir itiraz başlattı.

Komisyon, Çinli markaların AB pazarındaki payının 2019'da %1'in altından %8'e yükseldiğini ve 2025'te %15'e ulaşabileceğini tahmin ediyor. Komisyon, fiyatların genellikle AB yapımı modellerin %20 altında olduğunu belirtiyor.