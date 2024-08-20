Alman markada sorunlar bitmiyor: 4 gün arayla ikinci geri çağırma! Sayı iki milyonu da aştı...

Yayınlanma: 20.08.2024 - 18:04

Güncelleme: 20.08.2024 - 18:04

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yaptığı açıklamaya göre, BMW 720 bin 796 aracını kısa devre endişesiyle ABD'de geri çağırıyor.

NHTSA yaptığı açıklamada “Su pompası üzerindeki yanlış kapatılmış bir elektrik konektörü suya maruz kalabilir ve kısa devre yapabilir” ifadelerine yer verdi.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILDI?

Geri çağırma, X1 ve X5 dahil olmak üzere bazı crossover'lar ile diğer modellerin yanı sıra bazı 5 serisi sedanları da kapsıyor.

ABD otomobil güvenliği düzenleyicisi, bayilerin su pompasını ve fiş konektörünü gerektiği gibi inceleyip değiştireceğini ve ücretsiz olarak koruyucu bir kalkan takacağını söyledi.

NHTSA ayrıca BMW'nin yaklaşık 18 müşteri şikâyeti, endişesi veya saha örneğinden haberdar olduğunu, ancak ABD'de bu raporla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporu almadığını söyledi.

GERİ ÇAĞIRMA 2 MİLYONU AŞTI

Dört gün önce 16 Ağustos tarihinde ise BMW'nin Takata hava yastığıyla ilgili potansiyel riskler nedeniyle Çin'de üretilen ve ithal edilen toplam 1,36 milyon aracı geri çağıracağı ifade edilmişti. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamada, bu geri çağırmaların 2003-2017 yılları arasında üretilen modelleri kapsadığı belirtilmişti.

Böylece geri çağrılan otomobil sayısı 4 gün içinde 2 milyonu aşmış oldu.