Merkez Bankası'nı zor günler bekliyor! Dolar 20 lira olursa ne olur?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:31

Güncelleme: 23.05.2024 - 09:41

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek'in, "Fon akışında bizim öngördüğümüzden çok daha büyük bir artış var" sözlerine ilişkin yabancıların ilgisine dair konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

"Merkez Bankası'nın son faiz artışı ve seçim yaklaşımı, enflasyonla mücadelenin öncelik haline geldiğini gösterdi. Bu çerçevede Türk Lirası varlıklara ilgi arttı. Yabancılar ve yerliler, TL mevduatlara geçiş yapmaya başladı. Mevcut Merkez Bankası yönetimi teknik olarak doğru politikalar uyguluyor."

ŞİMŞEK'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Şimşek'in dolar kuruna dair, "Piyasadan döviz almasaydık dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşebilirdi" ifadeleri ise tartışma konusu oldu.

Prof. Dr. Yılmaz, sıcak paranın uzun vadede Merkez Bankası için risk oluşturduğunu belirterek rezervlerin güçlenmesi açısından da bu alımları faydalı bulduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bu alımlar sayesinde piyasadaki TL talep artıyor ve arz dengeleniyor. Ancak Merkez Bankası'nın bu alımları sterilize etmesi gerekiyor. Yani piyasadaki TL bolluğunu kontrol altına alması gerekiyor" dedi.

"LİRA DEĞER KAZANIRSA BAZI SEKTÖRLER OLUMSUZ ETKİLENİR"

Dolar/TL'nin değer kazanması halinde bu durumun sanayi ve turizm sektörleri için olumsuz olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Kamil Yılmaz, ihracatın azalmasına ve cari açığın tekrar artmasına neden olacağını da belirterek "Merkez Bankası'nın bu nedenle TL'nin aşırı değer kazanmasına izin vermemesi gerekiyor" dedi.

YENİ VERGİLER Mİ GÜNDEME GELECEK?

"Bu sene geçen sene gibi vergi artışı olmayacak" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Kamil Yılmaz, geçen yıl yapılan KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergi artışlarının enflasyona katkıda bulunduğunu ve gelir dağılımını bozduğunu belirtti.

Bütçe açığını kontrol altına almak ve gelir dağılımını düzeltmek için vergilendirmede önemli değişikliklere ihtiyaç olduğunu savunarak, "Üst gelir gruplarına yönelik alternatif vergilendirme yöntemleri ve kamu kesiminde tasarruf tedbirleri, bu konuda atılabilecek adımlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

KİRA SINIRLAMASI KALKMASI NASIL ETKİLEYECEK?

Kiralarda uygulanan yüzde 25'lik tavan zam düzenlemesine ilişkin ise Mehmet Şimşek, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmesi yönünde yapılan bir çalışma da yok. Büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Şimşek'in kira fiyatlarına ilişkin sözlerini değerlendiren Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kira sınırlamasının kaldırılmasının kiracıları zor durumda bırakacak ve geçim sıkıntılarını daha da artacak. Özellikle asgari ücretli ve sabit gelirliler için bu durumun çok daha zorlayıcı olacak. Kira sınırlamasının kaldırılmasının toplumsal huzursuzluğa ve davalara da yol açacaktır."