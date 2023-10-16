Otomotiv Sanayi Derneği, otomobil sektörüne ilişkin yılın ilk dokuz aylık verilerini açıkladı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 04:06

Otomotiv Sanayi Dernegˆi (OSD), yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin, üretim, kapasite kullanımı, pazar ve ihracat verilerini açıkladı. 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 12 artan otomobil, hafif ticari ve ağır ticari üretimine traktör de dahil edildiğinde toplam üretim 1 milyon 117 bin 620 adete yükseldi. Bu dönemde otomobil üretimi yüzde 21 artışla 687 bin 817 adet oldu. Ticari araç grubunda ise üretim yüzde 1, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 4 azalırken ağır ticari araç grubunda yüzde 26 artış yaşandı. Yine 2022’ye göre ticari araç pazarı yüzde 51, ağır ticari araç pazarı yüzde 28, hafif ticari araç pazarı da yüzde 57 arttı.

2023 Ocak-Eylül döneminde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında artarken otomobil ihracatındaki artış yüzde 20 oldu. Bu dönemde, toplam ihracat 733 bin 956 adet, otomobil ihracatı ise 473 bin 850 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 894 bin 663 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 67’lik artış sağladı ve 666 bin 890 adede ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ise 2023’te toplam otomotiv sanayi ihracatı yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korurudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre ise toplam otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 26.2 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 14 artarak 24.2 milyar Avro olarak gerçekleşti. Sektörün ilk sekiz aylık dönemde ana sanayi ve tedarik sanayisinin cari açığı 318 milyon dolar oldu. TÜİK’e göre ilk sekiz aylık dönemde otomobilde, 10 milyar 978 milyon dolarlık ithalata karşılık 7 milyar 240 milyon dolarlık ihracat yapıldı ve 3 milyar 738 milyon dolar cari açık oluştu. 2022’nin aynı döneminde 1.30 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2023’te 0.66’ya geriledi.

(Cengiz Eroldu)



OSD Başkanı Cengiz Eroldu, otomobil satışlarındaki yerli araç payının yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payının yüzde 48, toplam pazar payının ise yüzde 37 olduğunu söyledi. İhracat projeleriyle ayakta kalınamadığına dikkat çeken Eroldu, şunları söyledi: “Türk otomotiv sanayisinin belli bir iç pazar satışını koruması önemli ama burada da kayıplara uğruyoruz. Türkiye pazarında içten yanmalı ve hibrit otomobiller yüzde 80 ve üzeri ÖTV diliminde. Türkiye’de mobilite ihtiyacı duyanların araca erişimini engellerken iç piyasadaki yerli payını azaltıyor.”

Eroldu, sektörün verdiği cari açık tablosuyla en son 2015 yılında (-193 milyon dolar) karşılaşıldığını da hatırlattı.