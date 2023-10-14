Otomobil fırına daldı: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde ekmek almak için fırına yanaşmaya çalışan sürücü kontrolü kaybedince araç dükkana daldı.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 19:32
Otomobil fırına daldı: 1 yaralı
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İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında araç sürücüsü, ekmek almak için fırına yanaşırken aracı bilinmeyen bir nedenle hızlandı.

Fırına dalan araç, içeride müşteri olarak bulunan bir kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi yaralanan kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken fırında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili tutanak tutarken fırına dalan sürücü ise uzun süre olayın şokunu atlamadı.


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