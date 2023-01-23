Dünyanın en büyük hidrojen-elektrikli uçağı havalandı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:49

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 15:52

ZeroAvia, 2021 yılından bu yana HyFlyer II Projesi üzerinde çalışıyor. Hidrojen-elektrikli uçuşun uygulanabilirliğini göstermek için şirket bir Dornier 228 uçağı kullanıyor.

electrive.com'un haberine göre genellikle Alman üretici Dornier tarafından 1981-1998 yılları arasında üretilen çift motorlu bir turboprop olan HyFlyer II versiyonunda türbinlerin yerine kanatlara monte edilmiş iki adet 600 kW'lık ünite bulundu.

Gelecekte hidrojen tankları 100 kilograma kadar sıkıştırılmış hidrojen depolayacak.

Test uçağı Dornier, uçağın sol kanadında sadece bir adet yenilenmiş prototip hidrojen güç aktarma sistemi yardımıyla taksi yaptı, kalkış ve iniş gerçekleştirdi. Bu motor sağ kanatta tek bir Honeywell TPE-331 stok motoruyla birlikte çalışıyordu.

'DÖNÜM NOKTASI UÇUŞU'

Güç konusunda en son test konfigürasyonu ise iki yakıt hücresi kümesinden oluşuyor.

Zero Avia, lityum-iyon batarya paketlerinin kalkış sırasında en yüksek güç desteği sağladığını ve güvenli test için ek yedeklilik eklediğini söyledi.

Hidrojen tankları ve yakıt hücresi sistemleri kabinin içine yerleştirildi.

Ticari bir konfigürasyonda, harici depolama kullanılacak ve koltuklar yenilenecek.

Test uçuşu şirketin Cotswold Havalimanı'ndaki ar-ge tesisinden gerçekleştirildi ve on dakika sürdü.

ZeroAvia, 9-19 koltuklu uçakları desteklemek üzere 600kW'lık sıfır emisyonlu bir güç aktarma organı geliştirmeyi hedefleyen Birleşik Krallık Hükümeti'nin ATI Programı tarafından desteklenen ar-ge faaliyetleri kapsamında bunu bir "dönüm noktası uçuşu" olarak nitelendirdi.

EN BÜYÜK MOTOR

Tüm sistemler beklendiği gibi performans gösterdi ve ZeroAvia bunun bugüne kadar test edilen en büyük motor olduğunu ve şirketi "2023'te sonuçlandırılacak ve sertifikasyon için sunulacak sertifikalandırılabilir bir konfigürasyona giden doğrudan yola" yerleştirdiğini vurguladı.

ZeroAvia, 2024 yılına kadar ticari operasyonlara girecek 19 koltuklu uçaklarda 482 kilometre menzil ve 2026 yılına kadar 40-80 koltuklu uçaklarda 1.126 kilometre menzil hedefliyor.

Şirket, teknolojiyi 90 koltuklu uçaklara kadar ölçeklendirmek için 2-5 MW'lık bir güç aktarım programı yürütüldüğünü ve önümüzdeki on yıl içinde dar gövdeli uçak göstericilerine doğru daha da genişleyeceğini ekledi.

American Airlines, ZeroAvia'dan motor sipariş etti. Şirket ayrıca OEM Textron Aviation ve Rotterdam, Edmonton Uluslararası ve AGS Havaalanları dahil olmak üzere havaalanları ile yeni altyapı ortaklıklarını duyurdu.

Ön siparişte bulunan 1.500 sistemle ZeroAvia, "sektörün temiz bir geleceğe dönüşümüne liderlik etmek için iyi bir konumda" olduğunu söyledi.