İrlanda'da ulusal elektrikli araç şarj ağı programı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 07:00

İrlanda Ulaştırma Bakanı Eamon Ryan, önümüzdeki üç yıl içinde kamu şarj altyapısı inşasına 100 milyon Euro yatırım yapacak olan yeni ''Elektrikli Araçlar Şarj Altyapısı Stratejisi'' 2022-2025'in başladığını bildirdi. electrive.com'da yer alan habere göre organizatörler bu strateji için İrlanda'nın otoyol ağında her 60 km'de bir yüksek güçlü şarj cihazlarının yanı sıra ev, apartman şarjı, konut mahallesi şarjı, hedef şarjı ve güzergâh şarjı sağlamayı amaçlayan ulusal bir elektrikli araç (EV) şarj ağının teslimi için bir yol ve pratik adımlar sunduğunu düşünüyor.

'TEŞVİK EDECEK ALTYAPI'

Lansmanda Eamon Ryan şu ifadeleri kullandı:

"EV stratejisi, ülke çapında tamamen yeni bir altyapı oluşturmak için bir yol haritası ortaya koyuyor.

İnsanların güvenebileceği ve giderek daha fazla insanı EV'leri seçmeye teşvik edecek bir altyapı.

Bu zaten gerçekleşiyor. Ancak planladığımız yeni altyapı, insanların şarj noktalarına erişim konusunda sahip olabilecekleri endişe ve kaygıları ortadan kaldıracaktır."

'UZMANLIĞA SAHİBİZ'

Ryan, kararların merkezi olmayacağını ve yerel yetkilileri kullanarak yerel koşulları mümkün olduğunca iyileştirmeye çalıştıklarını açıklıyarak şöyle devam etti:

"Tüm bunlarda yerel yönetimlerimiz hayati bir rol oynayacak.

Bu stratejinin temel dayanağı uzman ZEVI birimidir.

Bu birim bünyesinde, yerel yönetimlerin elektrikli araç şarj cihazlarının tedariki, kiralanması ve konumu konusunda en iyi kararları verebilmeleri için ihtiyaç duyacakları uzmanlığa, bilgiye, rehberliğe ve kaynaklara sahibiz."

Şu anda, organizatörler İrlanda'da elektrikli araç şarjının yaklaşık yüzde 80'inin evde yapıldığını belirtiyor. Bu da stratejinin kamuya açık şarj noktalarına odaklanacağı anlamına geliyor, ancak stratejinin dört ana ayağından biri olarak gelecekte evde şarj seçeneklerini desteklemeye devam edecek.

İrlanda geçen yıl planı açıklamış ancak bir süre kamuoyu görüşüne açık bırakmıştı.

-Yerel istişare yeni bir unsur olsa da planın o dönemde 2025 yılına kadar şarj altyapısı yatırımlarına rehberlik etmesi öngörülüyordu.