Otomotiv sektöründe sert kâr düşüşü: Yüzde 41 azaldı!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:02

Güncelleme: 10.10.2024 - 12:02

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv sektöründeki 8 şirketin toplam net kârı, bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 41 azalarak 28 milyar 106 milyon liraya geriledi.



AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Ford Otosan, Türk Traktör, Anadolu Isuzu, Tümosan Motor ve Traktör, Doğuş Otomotiv, Karsan Otomotiv ve Otokar gibi 8 şirketin toplam net kârı, 2023 yılı ocak-haziran döneminde 28 milyar 106 milyon 47 bin lira olarak belirlendi.

Bu şirketlerin 2023'ün ilk yarısındaki toplam net kârı 32 milyar 866 milyon 437 bin lira seviyesindeydi. Enflasyon muhasebesi uygulayan otomotiv şirketlerinin düzeltme sonrası toplam net kârı ise 47 milyar 691 milyon 216 bin liraya yükseldi. Geçen yılın ilk yarısına yönelik yapılan bu düzeltme, bu senenin ilk yarısındaki olumsuz tabloyu daha da derinleştirdi. Böylelikle, borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin net kârı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında bir azalma gösterdi. Enflasyon muhasebesi uygulanmasaydı, net kâr düşüşü yüzde 14,5 olacaktı.

İlk yarıyı Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinden 2'si zarar, 6'sı ise karla kapattı.

EN FAZLA KÂR FORD OTOSAN'DAN

Ford Otosan, ocak-haziran döneminde 15,7 milyar lira net kâr elde ederek, en fazla kâr eden otomotiv şirketi oldu. Ancak bu kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalmış durumda. Enflasyon düzeltmeleri ile Ford Otosan’ın 2023 yılının ilk 6 ayında net kârı, 12 milyar lira olan değeri 19,3 milyar lira olarak revize edildi.

Doğuş Otomotiv’in 5,2 milyar lira olan ilk yarı kârı geçen yıla göre yüzde 58 azalma kaydetti. Tofaş’ın geçen yıl 9,6 milyar lira olan kârı ise bu yıl yüzde 55 düşerek 4,3 milyar lira seviyesine geriledi.

Bu dönemde Türk Traktör 3,8 milyar lira, Anadolu Isuzu 411,1 milyon lira, Tümosan Motor ve Traktör 259,4 milyon lira net kâr elde etti.

Karsan Otomotiv, yılın ilk yarısında 280,1 milyon lira zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 74,5 milyon lira net kâr yazan Karsan, bu kârı 238 milyon lira zarar olarak düzeltti.

Otokar ise 6 aylık dönemde 1,3 milyar lira net zarar bildirdi. Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 234,1 milyon lira net zararını 184,1 milyon lira net zarar olarak revize etti.

TOPLAM SATIŞ 440 MİLYAR LİRA

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin toplam satışları, 2023 yılı ocak-haziran dönemine göre yüzde 8 azalışla 439 milyar 854 milyon 332 bin lira oldu.

En yüksek satış rakamı 241,4 milyar lira ile Ford Otosan'a aitken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Doğuş Otomotiv'in satışları yıllık yüzde 10 düşüşle 75,9 milyar lira, Tofaş’ın satışları yüzde 21 azalışla 60,2 milyar liraya geriledi. Türk Traktör'ün satışları yıllık yüzde 9 düşüşle 33,6 milyar lira, Anadolu Isuzu’nun satışları yüzde 4 düşüşle 8,6 milyar lira, Karsan’ın satışları yüzde 3 azalışla 4,2 milyar lira ve Tümosan’ın satışları yüzde 37 düşüşle 2,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde satışlarını artıran tek şirket Otokar oldu. Şirket, geçen yılın ilk yarısında 11,5 milyar lira olan hasılatını yüzde 12 artışla 12,9 milyar liraya yükseltti.

Otomotiv şirketlerinin toplam öz kaynakları 222 milyar lirayı aşarken, en yüksek öz kaynağa 87,3 milyar lira ile Ford Otosan sahip oldu. Karsan ise 4,4 milyar lira ile en düşük öz kaynağı açıkladı.