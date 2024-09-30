Volkswagen kâr tahminlerini yeniden düşürdü: Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor

Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:32

Güncelleme: 30.09.2024 - 14:32

Volkswagen Grubu iki buçuk ay içinde ikinci kez kâr tahminlerini düşürdü ve şirketin borsadaki hisseleri satış baskısı altında kaldı.

Alman otomobil üreticisi, cuma günü yaptığı açıklamada satış performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle 2024 finansal tahminlerini yeniden aşağı yönlü revize ettiğini bildirdi. Şirket daha önce yüzde 6,5-7 aralığında olan kâr marjı beklentisini yüzde 5,6’ya çekerek yaklaşık 18 milyar Euro kâr elde etmeyi öngörüyor.

ARAÇ SATIŞ TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Volkswagen, 2024 yılı küresel teslimat beklentisini de revize etti. Daha önce yüzde 3 artış beklenen küresel teslimatlar şimdi yaklaşık 9 milyon araç seviyesine indirildi. Şirket, 2024'te satış gelirlerinin yüzde 0,7 düşerek 320 milyar Euro civarında olacağını açıkladı.

2023'te 322 milyar Euro değerinde araç satışı gerçekleştiren Volkswagen, daha önce hedeflenen yüzde 5'e varan satış artışının gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

DİĞER ÜRETİCİLER DE KÂR TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Volkswagen’in yanı sıra Mercedes-Benz ve BMW de eylül ayında kâr tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Volkswagen, Brüksel’deki Audi fabrikasının maliyetlerini gerekçe göstererek temmuz ayında kazanç tahminlerini düşürmüştü.

Avrupa’daki durgun ekonomi nedeniyle Volkswagen’in araç satışları düşerken, şirketin finansal hizmetler bölümü de daha az kazanç elde ediyor.

FABRİKA KAPATMA KARARI

Volkswagen, maliyet azaltma tedbirleri kapsamında, Almanya’daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandıracağını açıklamıştı. 2020’de Türkiye’de fabrika yatırımından vazgeçen şirket, bu kararı yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri ile azalan satışlara bağlamıştı.

Analistlere göre, Almanya'daki en az iki fabrikanın kapatılması ve 15 bin kişinin işten çıkarılması, şirkete 3 ila 4 milyar Euro maliyet getirecek.

HİSSELERDE DEĞER KAYBI

Volkswagen’in 2024 beklentilerini düşürmesinin ardından, hisseleri Alman borsasında sabah saatlerinde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 94,10 Euro seviyesine indi. Yılbaşından bu yana hisse değer kaybı yüzde 15’e ulaştı.

Volkswagen hisseleri, 2021’de 245 Euronun üzerinde işlem görüyordu. Şirketin piyasa değeri ise 2021’de 129 milyar Euro iken, bugün 52 milyar Euro’ya geriledi.