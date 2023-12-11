Otomotiv üretimi kasımda yüzde 4 arttı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:56

Güncelleme: 11.12.2023 - 10:56

Otomotiv ana sanayinin üretimi kasım ayında geçen yıla göre yüzde 4 ile sınırlı artış kaydederken, ocak-kasımda geçen yılın yüzde 11,5 üzerinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre üretim kasım ayında 138 bin 735 adet, ocak-kasımda 1,35 milyon adet oldu.

Ağır ticari araç dahil toplam pazar kasımda yüzde 38,2 artışla 119 bin 592 oldu. Daha önce açıklanan hafif araç satışları çıkarıldığında kamyon ve otobüsten oluşan ağır ticari araç pazarı 4,552 adet oldu.

Ağır ticari araç dahil toplam pazar ocak-kasım'da 1,12 milyon oldu. Bunun 1,07 milyon adetini hafif araçlar oluşturdu.