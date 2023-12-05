Rekabet Kurulu, TOFAŞ'ın Stellantis Otomotiv'i satın almasına inceleme başlattı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:57

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:57

TOFAŞ'ın, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının distribütörü Stellantis Otomotiv Pazarlama'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından nihai incelemeye alındı.



Fiat ile PSA'nın birleşmesi ardından Stellantis altına taşınan TOFAŞ, Stellantis'in Türkiye'de temsil edilen diğer markalarının satış operasyonlarını 400 milyon Avro karşılığında satın almak için mart ayında anlaşmaya varmıştı.

Satın alma için Rekabet Kurulu'nun iznini bekleyen TOFAŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre kurul, satın alma işlemini nihai incelemeye almaya karar verdi.

Açıklamaya göre daha önce yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşmanın kapanış tarihinin ötelenmesi söz konusu olabilecek.

Açıklamada Rekabet Kurulu'nun kararı ne gerekçeyle nihai incelemeye aldığı belirtilmedi.

Verilere göre TOFAŞ tarafından temsil edilen Fiat, Jeep, Alfa Romeo ve lüks segment markalar bu yıl pazardan yüzde 16.8 oranında, Stellantis Otomotiv'in temsil ettiği markalar ise yüzde 18.1 oranında pay aldı.

TOFAŞ'ın Stellantis markalarını devralması halinde yüzde 34.9 pay ile yurtiçi pazardaki en büyük temsilci haline gelecek.