Otomotiv satışları açıklandı TOGG zirvede yer aldı: Aylık teslimat 4 bini geçti

Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:20

Güncelleme: 04.12.2023 - 14:20

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) kasım ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 60,8 büyüdü. Böylece Türkiye otomotiv pazarı tarihinde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 73 bin 982 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında otomobil satışları yüzde 66,2 artarak 840 bin 925, hafif ticari araç satışları ise yüzde 43,7 yükselişle 233 bin 57 adet oldu.

TOGG İLK SIRAYA ÇIKTI

Markaların satış rakamlarına bakıldığında ise TOGG, kasımda aylık teslimat rekorunu tazeledi. Geçen ay 4 bin 401, mayıstan bu yana ise toplam 13 bin 572 T10X kullanıcılarla buluşturuldu.

ODMD raporunda TOGG'un 11 ayın sonunda elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer aldığı görüldü. TOGG'u 11 bin 600 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.