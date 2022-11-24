ÖTV matrah düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Özel Tüketim Vergisi matrahında yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 01:00
ÖTV matrah düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan düzenlemede, “Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.


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