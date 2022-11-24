ÖTV matrah düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel Tüketim Vergisi matrahında yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan düzenlemede, “Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- AKP'ye katılırken o fotoğrafı unuttu!
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- 'Hakkımı helal etmiyorum!'
- Erdoğan'dan 'Esad' sorusuna yanıt
- 'Yarın talimat gelsin...'
- CHP'nin 'özür' dilemesini istedi
- Suriye'den Türkiye'ye operasyon mesajı