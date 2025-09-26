OVP’de dönüşüm yok, yük vatandaşta: 'Kamu tasarruf yapmalı'

Sanayici ve ekonomistler yeni orta vadeli programın (OVP) üretimde dönüşüm ve finansman planı sunmadığını, uygulanan ekonomik programın yükünün de sanayici ve vatandaşın omzuna bırakıldığını açıkladı.

Kamunun hâlâ tasarrufa yönelmediği bu nedenle vatandaştan fedakârlık beklenmesinin de adil olmadığı yorumu yapıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin önceki akşam yapılan eylül ayı olağan toplantısında yeni orta vadeli plan (OVP) masaya yatırıldı. “Sanayimizde dönüşümü tartışırken yeni OVP (2026-2028) hedeflerinin üretim hayatımız açısından önemi” başlığıyla düzenlenen panelde konuşan İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, sanayicinin en önemli sorununun öngörülebilirlik olduğunu belirtti.

‘İNSAN SERMAYESİ YETERSİZ’

Özhamaratlı, “OVP her okunduğunda ‘keşke yapılabilse’ dediğimiz pek çok reform taahhüdünü içeriyor. Umuyoruz ki sanayide dönüşüm gibi başlıklar yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşınır” dedi.

Panelde konuşan ekonomistler, OVP’nin “bir araç” olarak güvenilir bir dönüşüm hikâyesi sunması gerektiğini ancak programın maliye odaklı olduğunu, üretimde dönüşüme ilişkin somut bir finansman planı içermediğini dile getirdi. Hanehalkının da baskı altında ezildiğini hatırlatan panelistler, hem sanayici hem işgücüne yönelik daha fazla nitelikli politika dökümanına ihtiyaç olduğunu vurguladılar.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Başekonomisti Dr. Burcu Ünüvar, “Ucuz işgücü üzerinden erişebileceğimiz ne düşük bir enflasyon ne yüksek bir büyüme ne de rekabet avantajı var. Bizim iyileştirmemiz gereken bir insan sermayemiz var” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ekonomi Araştırmalar Vakfı (TEPAV) Direktörü Dr. M. Coşkun Cangöz ise “Kamu harcamaları kısmında çok ciddi bir tasarruf görmedik. Bütçe tarafında kamunun küçülmesine dair herhangi bir adım atılmış değil. Kamunun kendi harcamalarında kısıntı yapmadan vatandaştan fedakârlık beklemesi adil değil” yorumunu yaptı.