CHP’li Bağcıoğlu'ndan OYAK'a 'emekli askerler' çağrısı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:59

Güncelleme: 25.04.2024 - 14:15

CHP’nin Milli Savunma Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu, OYAK Genel Kurulu’nda emekli personel için açıklanacak nema oranının beklentileri karşılaması çağrısı yaptı.

Emekli TSK personelinin maaşlarının eridiğini söyleyen Bağcıoğlu, OYAK’a "2024 yılı Mayıs ayında yapılacak OYAK Genel Kurulunda kesinleşecek olan nema oranının ağırlaşan yaşam şartları dikkate alınarak gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

''HASSASİYET GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ''

Yankı Bağcıoğlu’nun Cumhuriyet’e yaptığı açıklama şöyle:

"Hükümetin yanlış ekonomik uygulamalarının sonucu olarak, ülkemizin içine sürüklendiği yıkıcı ekonomik şartlardan en ağır ve en çok etkilenen kesim maalesef emeklilerimizdir.

-Emeklilerimiz yüksek enflasyon karşısında her geçen gün ezilmekte, adeta yaşama mücadelesi vermektedir.

- Yıllarca zor şartlarda görev yapan, bu uğurda bir kısmı da sağlıklarını kaybeden emekli askerlerimizin, TÜİK tarafından çarpıtılan rakamlar ile enflasyon karşısında hızla eriyen emekli maaşları dikkate alındığında; bugün maddi açıdan tek güvencesi yıllarca üyelik gereklerini tavizsiz olarak yerine getirdikleri OYAK’ tır.

-Bu yüzden 2024 yılı Mayıs ayında yapılacak OYAK Genel Kurulunda kesinleşecek olan nema oranının ağırlaşan yaşam şartları dikkate alınarak gerçekleşmesini bekliyoruz ve umuyoruz OYAK Yönetimini bu hayati konuda şimdiye kadar olduğu gibi hassasiyet göstermeye davet ediyoruz."