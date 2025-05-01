Öz Büro İş'ten 1 Mayıs’ta siyah çelenkli tepki

Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:22

Güncelleme: 01.05.2025 - 15:22

Kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi hala imzalanmadı. HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Büro İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, bu gecikmeye tepki olarak Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) önüne siyah çelenk bıraktı. Sendika üyeleri sabah saatlerinde Öz Büro İş Sendikası genel merkezi önünde toplanarak, “TÜHİS şaşırma, sabrımızı taşırma”, “Vergide adalet istiyoruz” ve “Emeğin kalesi Öz Büro İş” sloganları eşliğinde TÜHİS’in önüne yürüdü. Burada yapılan açıklamada, geciken sözleşmenin emekçileri ekonomik ve psikolojik krize sürüklediği vurgulandı.

‘TÜHIS’İN BU TUTUMU KABUL EDİLEMEZ’

Genel Başkan Baki Gülbaba, TÜHİS önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“52 bin üyemiz adına buradayız. İnsan onuruna yaraşır ücret, 40 saatlik haftalık çalışma süresi, tayin hakkı, tahsil farkı ve taşerona kadro gibi temel taleplerimiz karşılanmıyor. TÜHİS’in sözleşmeyi geciktirmesinin hiçbir makul gerekçesi yoktur. Üyelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntı krize dönüşmüş olup, sabrımız tükenmiştir. Yüz binlerce emekçiyi aylardır mağdur eden işveren sendikası ile işçi konfederasyonlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza şikayet ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızdan geçen dönem olduğu gibi müjde bekliyoruz."