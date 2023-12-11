Özak Tekstil işçilerine yine ‘müdahale’: Sendika yöneticisi ve işçiler gözaltında

Özak Tekstil işçilerinin mücadelesi 15. gününde devam ederken, jandarmalar işçilere müdahale etti. İki sendika yöneticisi ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:05
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Şanlıurfa'da sendikal haklarını almak ve insanca koşullarda çalışmak için mücadele veren Özak Tekstil işçilerinin direnişi 15'nci gününde sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde jandarmalar barikat yığınağı yaparken işçiler kaldırımda bekleyişlerini sürdürdü. 

Jandarmalar daha sonra TOMA ile gaz ve su sıkarak işçilere müdahale etti. 

BİRTEK-SEN’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Özak Tekstil işçileri bu sabah yine ağır bir jandarma saldırısı ile karşı karşıya kaldı. İşçilerin tamamına yakın ve iki sendika yöneticimiz gözaltına alındı. İşçilere TOMA'yla tazyikli su sıkılıyor, jopla müdahale ediliyor, yaralı işçiler var. İşçiler dağılmıyor. Yüzlerce işçiye göz göre zulüm yapılıyor. Bu zulme sessiz kalmayın! İşçilerin üstüne çöküp hak mücadelemizi sindirmeye çalışıyorlar. İşçilerin sesini kesmeye çalışanlara karşı her yeri Özak direnişi alanına çevirelim! Urfa halkına çağrımızdır! Özak işçilerine sahip çıkın!” dendi. 

EMEP Milletvekili Sevda Karaca ise “Özak Tekstil işçileri sabah jandarma saldırısıyla karşı karşıya kaldı, çok sayıda işçi ve @birlesiktekstil yöneticileri gözaltına alındı! Sürükleyerek götürüyorlar işçileri, tazyikli su nedeniyle yaralanan işçiler var. Özak Tekstil işçilerine yapılan bu zulme son verin” paylaşımını yaptı. 


Özak Tekstil Jandarma müdahale BİRTEK-SEN

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