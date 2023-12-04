Sevda Karaca Özak Tekstil işçilerinin taleplerini anlattı

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Emek Partisi (EMEP) Şanlıurfa Milletvekili Sevda Karaca Cumhuriyet TV'de Özak Tekstil işçilerinin uğradığı baskıları anlattı.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2023 Pazartesi, 17:54

Emek Partisi (EMEP) Şanlıurfa Milletvekili Sevda Karaca Cumhuriyet TV'de Özak Tekstil işçilerinin uğradığı baskıları anlattı. 

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