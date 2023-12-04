Sevda Karaca Özak Tekstil işçilerinin taleplerini anlattı
Emek Partisi (EMEP) Şanlıurfa Milletvekili Sevda Karaca Cumhuriyet TV'de Özak Tekstil işçilerinin uğradığı baskıları anlattı.
Emek Partisi (EMEP) Şanlıurfa Milletvekili Sevda Karaca Cumhuriyet TV'de Özak Tekstil işçilerinin uğradığı baskıları anlattı.
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