Ozan Bingöl ülkenin 'gerçek' vergi rekortmenlerini açıkladı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 09:42

Güncelleme: 11.11.2023 - 09:42

Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik krizin kayıpların telafisi için AKP hükümeti vergi artışına giderken, geçtiğimiz temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre; KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

"GERÇEK VERGİ REKORTMENLERİ"

Böylece ekonomik krizin faturası artan vergilerle yurttaşa fatura edilirken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Bu ülkenin gerçek vergi rekortmenleri" diyen Bingöl, şu ifadelere yer verdi:

"20 dal sigaranın 17 dalına vergi ödeyen, içtiği rakının yüzde 75’i vergi olan, bir araba kendine iki araba devlete alan, cep telefonuna 4 ayrı vergi veren, maaşı daha eline geçmeden vergisi kesilen, tuvalet kağıdına yüzde 20 KDV ödeyen vatandaşlardır."

Bu ülkenin gerçek vergi rekortmenleri;

20 dal sigaranın 17 dalına vergi ödeyen, içtiği rakının %75’i vergi olan, bir araba kendine iki araba devlete alan, cep telefonuna 4 ayrı vergi veren, maaşı daha eline geçmeden vergisi kesilen, tuvalet kağıdına %20 KDV ödeyen vatandaşlardır. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 9, 2023

YENİ YILDA YENİ ZAMLAR GELİYOR

Ayrıca, vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak.

TÜİK'in ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranıyla 2024'te vergi, harç ve cezalarda yüzde 58,46 oranında artış yaşanabilir.