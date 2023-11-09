Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 1 paket sigaranın vergisini hesapladı... 4 dal kendine 16 dal devlete!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:04

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:16

Sigara zamları dur durak bilmezken olağanüstü artışın ayrıntıları belli oldu. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bugün 50 liraya satılan bir paketin vergisini hesapladı.

Bingöl'ün sosyal medyadan paylaştığı hesaplamaya göre, 1 paket sigaranın yaklaşık yüzde 80'i vergiye gidiyor.

4 SANA 16 DEVLETE

50 liralık bir paket sigaranın ortalama 40 lirası vergi olduğuna dikkat çeken Bingöl geri kalan 10 TL'nin ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlar olduğunu ifade etti. bingöl, "Yani bir paketteki 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir" dedi.

Bugün 50 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık %80 civarındadır. 50 liralık bir paket sigaranın ortalama 40 lirası vergidir. Geri kalan 10 TL ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 9, 2023

SIGARAYA ZAMDA SON FİYATLAR

JTİ, BAT ve Philip Morris'in ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Bugün itibarıyla geçerli olan zamla beraber Imperial Tobacco'nun en ucuz sigarası 45 TL oldu.

7 Kasım ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.

3 Kasım'da gelen son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.