Özçelik-İş'ten işverenlere çağrı: 'İşe alımda depremzede emekçilere öncelik verilsin'

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 14:21

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 14:21

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ülke genelinde örgütlü oldukları metal iş kolundaki tüm işyerlerine gönderdikleri bir yazıyla çağrıda bulunarak, işyerleri bünyesinde yeni istihdam edilecek olan personelin işe alınmalarında depremden zarar gören yurttaşlara öncelik verilmesini istedi.

Değirmenci, "Binlerce insanımızı depremde kaybetmiş olmanın derin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bugün geldiğimiz süreçte tüm acımıza rağmen geride kalan insanlarımıza sahip çıkan çalışmaları, yardımları ve projeleri hayata geçirme gayreti içerisindeyiz. Şuan da Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere bu bölgelerden on binlerce insanımız, Türkiye’nin dört bir yanına geçici veya kalıcı olarak gitti. Yeni bir hayat ve başlangıç umuduyla, önceki hayatlarını geride bırakarak, bir yola çıktılar. Onların bu yolculuğunda, bizler de elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu istikamette 45 bin üyemize iş kapısı olan Türkiye’nin birçok bölgesindeki işyerlerinin işverenlerine bir çağrıda bulunarak, işe alımlarda depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesini istedik. Bizim bu çağrımızın işverenler tarafından memnuniyetle karşılandığına ve bu istikamette hareket edileceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"ÇALIŞMA HAYATINDA DEPREMZEDELERE YÖNELIK SEFERBERLİK BAŞLATILSIN"

Bu süreçte yaraların sarılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çeken Değirmenci, "Biz bu çağrıyı her ne kadar kendi iş kolumuzdaki işverenlere yapmış olsak da aynı beklentimiz diğer tüm iş sahaları için de geçerlidir. Binlerce depremzede vatandaşımızın gittikleri illerde iş aradıklarını biliyoruz. Bu konuda bizlere de yoğun bir talep geliyor. İşte bu nedenle alın teriyle kazanıp, kendisi ve ailesi için yeniden bir hayat kurmak isteyen depremzede emekçiler için çalışma hayatında bir seferberlik başlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.