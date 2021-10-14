Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

14 Ekim 2021 Perşembe, 11:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 50 milyon dolar artarak 173,4 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, ağustosta geçen yılın sonuna kıyasla 886 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 835 milyon dolar gerileyerek 8,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, ağustosta geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3,3 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 773 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 975 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 3,4 milyar dolar yükselirken, tahvil stoku da 2,9 milyar doları artışla 10,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ağustosta geçen yılın sonuna kıyasla 868 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 73 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 40,4 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, ağustosta 2020 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 107,9 milyar dolara düştü. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 969 milyon dolar gerileyerek 8,5 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,5'i dolar, yüzde 34,4’ü avro, yüzde 2,3’ü Türk lirası ve yüzde 1,8’i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 36,3’ü dolar, yüzde 35,3’ü avro, yüzde 25,1’i Türk lirası ve yüzde 3,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,1’ini finansal kuruluşlar, yüzde 59,9’unu finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,6’sını finansal olmayan kuruluşların borçlarından meydana geldi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.