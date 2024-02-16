Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:54

Güncelleme: 16.02.2024 - 11:54

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Aralık'a ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmelerini açıkladı.

Buna göre; aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 6,5 milyar ABD doları artarak 164,4 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 5,1 milyar ABD doları artarak 155,1 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,4 milyar ABD doları artarak 9,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 975 milyon ABD doları artışla 14,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 573 milyon ABD doları arttmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 209 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 630 milyon ABD doları artarak 10,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

BANKALARIN KREDİ BORÇLANMALARI AZALDI

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 519 milyon ABD doları azalışla 4,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 807 milyon ABD doları artışla 1,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,9 milyar ABD doları artarak 107,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 725 milyon ABD doları artarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

YÜZDE 58,1’i DOLAR CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 155,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,1'inin ABD doları, yüzde 36,1’inin Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 3,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

9,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,0’ının ABD doları, yüzde 29,9’unun Euro, yüzde 25,0’ının Türk lirası ve yüzde 6,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, aralık sonu itibarıyla, 155,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,0’ını finansal kuruluşların, yüzde 63,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 9,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 69,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 30,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 49,3 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.