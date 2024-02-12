Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan bankacılarla buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyesi bankacılarla bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:46
Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan bankacılarla buluştu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan,Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

TBB'den yapılan açıklamada, Başkan Karahan'ın, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri ile bir araya geldiği bildirildi.

Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantının oldukça verimli geçtiği belirtilen açıklamada, "Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımları ile birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar'ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri aktarıldı.


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