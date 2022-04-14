Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Şubat sonunda 167,7 milyar dolar seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özel sektörün kredi pozisyonlarına ilişkin verileri yayımladı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla 2021 yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 167,7 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre; söz konusu dönemde uzun vadeli kredi borcu 1,4 milyar dolar azalışla 160,1 milyar dolar, ticari hariç kısa vadeli kredi borcu 129 milyon dolar artışla 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri toplam 43,2 milyar dolar oldu.
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