AKP’nin ilk özelleştirmelerinden Telekom’un yükü yurttaşların sırtına

17 Mart 2022 Perşembe, 02:00

AKP’nin ilk büyük özelleştirmelerinden Türk Telekom’un (TT) geldiği nokta, kamu mallarını elden çıkarmanın nelere mal olduğunu gösterdi.

TT, yıllar sonra yurttaşa 1.6 milyar dolar yük olarak geri döndü. 2005’te Türk Telekom AŞ’nin yüzde 55’lik kısmı 6.55 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesi ile Suudilerin ortağı olduğu Oger Telecom şirketinin Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ’ye (OTAŞ) devredildi. OTAŞ, 2007’de 4.3 milyar dolar kredi kullanarak Hazine’ye borcunu kapattı ve hisselerin sahibi oldu.

BORÇLAR ÖDENMEDİ

Ancak daha sonra Hariri ailesi bankalara olan borçlarını ödemedi. 2013’te Türk bankalarından toplam 4.75 milyar dolar kredi kullanıldı. Böylece, Hariri ailesi TT hisselerini yine Türk bankalarının verdiği borçla finanse ederek satın aldı. OTAŞ, bu kredilerin ödemesini yapamadı. 2018’de kredi kullandıran bankalar borca karşılık OTAŞ’a ait olan TT hisselerini devraldı.

FONA DEVREDİLDİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF) geçtiğimiz günlerde 2026’da zaten her şeyiyle sıfır bedelle Hazine’ye devredilmesi gereken TT’nin yüzde 55’lik hissesini 1.6 milyar dolara almak için sözleşme imzaladı. Bunun dışında bankalara temettü payı da verilecek. Böylece kamu dört yıl sonra zaten bedelsiz olarak Hazine’ye geçmesi gereken TT için milyonlarca dolar ödeme yapmış olacak.

‘HÂLÂ GÖRÜŞÜYORLAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TT’nin Türkiye’nin, yurttaşın sırtına büyük yük getirdiğine dikkat çekti. Kuşoğlu, “Burada asıl önemli olan bunun sorumluluları, buna sebep olanlar, her iki taraf da hâlâ birbirleri ile görüşüyorlar. Hükümet götürecek kadar önemli bir skandaldır. Bu tam bir istismar. Yolsuzluk. Skandal” diye konuştu.