Bakan Nebati, 'özelleştirme' sorusuna yanıt veremedi: 'İnternete bakın' yanıtı

06 Mayıs 2022 Cuma, 10:06

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet döneminden AKP iktidarının başladığı 2002 yılına kadar elde edilen kazanımların, son 20 yıl içinde kamunun elinden çıkarılmasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“2022 tarihi itibariyle son 20 yılda özelleştirilmeyle satılan kaynak sayısı kaçtır?

Türkiye’de bu süre içinde özelleştirmeden elde edilen gelir ne kadardır?

Özelleştirmeden elde edilen gelir nerelere harcanmıştır?

Özeleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 Sayılı Kanunun 4. Maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden, özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında bulunan kamu payları özelleştirilen kuruluş sayısı kaçtır?

Özelleştirilen liman, elektrik santrali, işletme, otel, sosyal tesis, makine teçhizat, isim hakkı, maka ve araç muayene hizmetlerinin sayısal açılımı nedir? Sağlanan gelir ne kadardır ve harcama yapılan alanlar nerelerdir?”

NEBATİ TOPU ÖİB'E ATTI

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen yanıtta ise, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili bilgilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının internet adresinde yer aldığını belirtildi.

Açıklamada

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı özelleştirme uygulamalarını şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, özelleştirme uygulamalarına ilişkin detaylı verileri içeren tablolar Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (www.oib.gov.tr) internet adresinde yer almaktadır." denildi.

NACİ AĞBAL AÇIKLAMIŞTI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2018 yılında dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal’a özelleştirmeler ile ilgili soruna yanıt vermişti. Ağbal “101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri özelleştirilmiştir. Ayrıca, iki kuruluştaki kamu payları ile bir işletme, bin 230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat da toplam 1 milyar dolar bedelle kamu kurumlarına devredilmiştir" demişti.

Ağbal, söz konusu dönemde toplam satış/devir uygulamalarının tutarının 60.9 milyar dolar olduğunu belirterek, bir bölümü vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen bu uygulamalara ilişkin olarak, vade farkları dahil 58.4 milyar dolar tahsilat yapıldığını bildirmişti.

GÜRER: ÖZELLEŞTİRME PARALARI NERELERDE HARCANDI?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin 2018 yılından bugüne özelleştirilen kamu kaynaklarının nerelerde kullanıldığını açıklamak yerine kaçamak yanıt verdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi ile esasen bakanlar soruları yanıtlamamak için ifadeler kullanıyorlar. Şeffaflıktan ve bilgi vermekten kaçınır durumdalar. Bu bilgiler kamuoyundan saklanmamalıdır. Açıkça özelleştirme ile neler satıldı? Sağlanan gelirler nerelere harcandı? Bakan tarafından kamuoyuna paylaşılmalıdır. 2018 sonrası Şeker Fabrikaları başta olmak üzere farklı özelleştirmelerde yapıldı. Elde edilen gelirler nerelerde harcandı? Kamuoyu bunu bilmelidir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının internet adresinde bazı bilgiler yer alıyor olması yeterli değildir, özelleştirmeden elde edilen gelirler tek tek açıklanması ihtiyaçtır.

Özelleştirilen kamu kurumları hangi kişi, kurum ve ülkelere satıldığının açıklanması ve buralardan elde edilen gelirlerin nerelerde harcandığının bilinmesini tüm vatandaşların hakkıdır. Cumhuriyet dönemi kazanımları adeta yağmalanmış ve değeri altında satışı sağlanmıştır. Bugün toplam özelleştirme geliri ile satılan bazı fabrikaları kurmak dahi olası değildir. Devlet varlıkları adeta tüketilerek bazı alanlarda sorunlar üretilmiştir. Türk Telekom, gübre fabrikaları, şeker fabrikaları gibi örnekler öngörüsüz özelleştirmeler ile ortaya çıkan olumsuzlukların somut yansımasıdır. Halen de kamu içi boşaltılmakta ve varlıkları satılmaktadır. Özelleştirmeler ekonomik iyileştirme değil sorunları derinleştiren, kamu kaynaklarını yok pahasına tüketen uygulamalar olmuştur. Bakan herhalde yaptıkları yanlışların kamuoyu gözü önünde olmasını istemediği için ya da gelirlerin nerelere harcandığından dahi bihaber olduğu için sorumuza açık yanıt verememiş olmalıdır."