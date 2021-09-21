Özelleştirme İdaresi Bodrum'daki 3 taşınmazı satacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 3 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, söz konusu taşınmazlar, Bodrum'un Konacık, Bitez ve Gökçebel mahallelerinde yer alıyor.
Geçici teminat tutarı, Konacık'taki taşınmaz için 1 milyon lira, Bitez'deki taşınmaz için 3 milyon lira ve Gökçebel'deki taşınmaz için 2,5 milyon lira olarak belirlendi.
Taşınmaz ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'ye son teklif verme tarihi olan 2 Ekim 2021 saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hakaret ettiği dansçı sessizliğini bozdu
- Şahin Mengü hayatını kaybetti
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- Arınç'tan AKP'ye sert sözler
- Erdoğan'ın ABD'deki konvoyu paylaşıldı
- Emine Erdoğan'ın saati için ağızları açık bırakan iddia
- 'Erdoğan'ın sabrı azaldı!'
- İstanbul'da işkence dehşeti!
- Danıştay'dan Fahrettin Altun'a kötü haber
- Erdoğan'a anket şoku: İlk kez yüzde 30'un altında