Özelleştirme kapsamındaki 11 taşınmazın satışı onaylandı: Yaklaşık 1.5 milyar tutarında!

29 Eylül 2022 Perşembe, 11:28

Özelleştirme kapsamında bulunan 5 ildeki 11 taşınmazın satışına onay verildi. Söz konusu özelleştirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAKLAŞIK 1 BUÇUK MİLYAR LİRA TUTARINDA

Buna göre, mülkiyeti Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesindeki taşınmazın ihalesinde 61 milyon lirayla, mülkiyeti Maliye hazinesine kayıtlı Kuşadası ilçesindeki taşınmazın da 79 milyon lirayla en yüksek teklifi veren isteklilere satışları onaylandı.

Mülkiyeti Maliye hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Çeşme ilçesindeki taşınmazın 208 milyon lira bedelle, Çiğli ilçesindeki taşınmazın 35,4 milyon lira bedelle, Buca ilçesindeki taşınmazın 165 milyon lirayla bedelle satışı uygun görüldü.

Ayrıca mülkiyeti Maliye hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın, Bodrum ilçesindeki 4 taşınmazın 200 milyon lira, 210,5 milyon lira,18,5 milyon lira ve 246,5 milyon lira bedellerle satışlarına onay verildi.

Yine mülkiyeti Maliye hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki taşınmazın ihalesinde 54 milyon lira, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki taşınmazın ihalesinde 158 milyon lira bedellerle satışı onaylandı.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

Öte yandan mülkiyeti Maliye hazinesi adına kayıtlı Bursa-Karacabey, İstanbul-Şile, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu adına kayıtlı Aydın-Kuşadası, mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Kırşehir-Merkez, mülkiyeti Türkiye Şekeri Fabrikaları adına kayıtlı Ağrı-Doğubeyazıt'taki taşınmazların Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imar planı değişiklikleri uygun görüldü.