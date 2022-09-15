Dernek ve vakıflara tahsis edilen İBB taşınmazların iadesinde AKP engeli

15 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Binlerce üniversite öğrencisini mağdur eden barınma sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de gündemine geldi. İBB, önceki yönetim tarafından bazı dernek ve vakıflara yapılan taşınmaz tahsisini durdurmuş, ortak hizmet protokollerini iptal etmişti. Cemaatlerden alınan taşınmazlar da İBB bünyesinde öğrenci yurduna çevrilmişti. İBB, bu yıl daha da artan barınma sorununa çözüm için halen cemaatlerin kullanımında olan bazı taşınmazların belediyeye iadesini istedi. İBB meclisinin eylül ayı toplantılarının ilk oturumunda CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, konuya ilişkin bir önerge sundu. Önergede İBB yurtlarına ilişkin bilgiler paylaşan Balyalı şu ifadeleri kullandı:

ALTI KATI BAŞVURU

“Hizmete açtığımız kız öğrenci yurtlarının kapasitesi 1527, erkek öğrenci yurtlarının 1273’e ulaştı. Toplam kapasitesi 2 bin 800 olan yurtlarımıza 15 bin 547 sayıda talep geldi. Öğrenciler aylık 950 TL ile kahvaltı ve akşam yemeğinin olduğu yurtlarda barınmakta. Bu bağlamda geçmiş dönemlerde bazı vakıf ve derneklere meclis kararıyla tahsis edilen İBB taşınmazlarının iadesini sağlamak istiyoruz.” Balyalı, cemaatlere tahsis edilen taşınmazları da tek tek açıkladı.

RET OYU VERDİLER

Üsküdar’da TÜGVA’ya, Çatalca’da Ensar Vakfı’na, Kadıköy’de Aziz Mahmut Hüdayı Vakfı’na ve Eyüpsultan’da İlim Yayma Vakfı’na tahsisli dört taşınmazın İBB’yi iadesi istemi, AKP oylarıyla reddedildi. İBB’nin cemaatlerin elindeki taşınmazları çocuklar için yurt olarak değerlendireceğini söyleyen Balyalı, “Reddedildi, ancak tekrar gündeme getireceğiz. İBB’nin hakkını koruyacaklarına yine birtakım derneklerin hakkını korumaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.