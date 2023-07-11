Özellikle iklim değişikliği, doğa kaynaklı olayların etkisini büyütüyor: Afetler tarımı vuruyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:00

Hem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verileri hem Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi’ne (TARSİM) yapılan hasar ihbarları, özellikle iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkisine ortaya koyuyor.

AFAD’ın verilerine göre 2022 yılında 900’den fazla sel, su baskını, dolu, fırtına, don gibi doğa kaynaklı olay yaşandı. Heyelan sayısı 859’a ulaşırken 13 yeni obruk oluştu. Ayrıca TÜİK’in yayımladığı “Devlet Destekli Tarım Sigortaları, 2022” raporuna göre toplam ödenen hasar tazminatı yüzde 32.8 artışla 3.4 milyar liraya yükseldi. Bu kapsamda örneğin dolu hasarlarıyla ilgili tazminatlar yüzde 76.2 artışla 812.5 milyon lira oldu. Fırtına için ödemeler de yüzde 242.7 artışla 350.3 milyon liraya çıktı.

Yılın ilk 6 ayıyla ilgili sonuçları açıklayan TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü de iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak meteorolojik olayların şiddetinin arttığını ve bunun hasar frekansını çok yükselttiğini belirtti. Engürülü, “İlk 6 ayda 330 bin adet hasar dosyası açıldı. Dolu ilk sırada. Bugüne kadar toplam 1.2 milyar TL’lik ödeme yaptık. Hasar dosyası tamamlanacak olan üretici ve yetiştiricilerimize de 4.3 milyar TL’lik bir hasar ödemesi daha yapılmasını öngörüyoruz.”

DEPREM İÇİN ÖDEME 29 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler kapsamında 10 Temmuz itibarıyla zorunlu deprem sigortasıyla ilgili 577 bin 70 hasar ihbarı alındığını, tazminat ödeme tutarının ise 29 milyar lirayı aştığını açıkladı. Ödeme yapılan dosya sayısı 377 bin 428.

Ayrıca ödemelerin 18.8 milyar lirası ağır hasarlı ya da pert, 2.6 milyar lirası orta hasarlı ve 7.7 milyar lirası hafif hasarlı konutlar için yapıldı.

‘PROGRAMIMIZ KADINLARIN KARİYERLERİNİ DESTEKLİYOR’

Anadolu Sigorta, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında Mart 2023’te başlatılan “Kadın Liderler Programı”nın ilk mezunlarını verdiğini duyurdu. 22 katılımcıya sertifikaları verildi.

Programın örnek oluşturacağını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İdil Pamir, “Yönetsel fonksiyonlarda yer alan kadın çalışma arkadaşlarımızın kariyerlerini desteklemeye yönelik yapılan bu programın sunduğu global bakış açısının yanında, yeni network’ler kazandırması bakımından da çok değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

GENÇLER İÇİN YENİ İŞBİRLİKLERİNE DEVAM EDECEKLER

AgeSA’nın Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile yaptığı işbirliği kapsamında verdiği “Çevik Proje Yönetimi” ders programının başarıyla tamamlandığı, 14 hafta süren eğitimin ardından sınavları veren 23 öğrenciye AgeSA Çevik Akademi Sertifikası verildiği açıklandı. Ayrıca bu öğrencilerin yedisine şirkette staj olanağı sağlandı.

AgeSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, programın önümüzdeki yıl farklı üniversitelerle devam etmesinin planlandığını belirtti.

‘TRAFİK TÜFE’DE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2.97 OLDU

TÜİK’in Haziran 2023 ile ilgili açıkladığı enflasyon verilerinin detayları, sigorta sektörü açısından ulaştırma (zorunlu trafik, kasko) sigortalarında önemli aylık artışlar olduğunu gösterdi.

Buna göre “Sigorta TÜFE”, Haziran 2023’te önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 2.5, Aralık 2022’ye (6 aylık) kıyasla yüzde 21.18, Haziran 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 60.93 arttı. Bu kapsamda, aylıkta konut sigortasında yüzde 0.19 düşüş olurken ulaştırma sigortasında yüzde 2.97, sağlık sigortasında yüzde 0.90 artış görüldü. İlk 6 aylık artışlar “konut”ta yüzde 2.67, “sağlık”ta yüzde 35.67, “ulaştırma”da yüzde 21.55. Yıllıkta ise artışlar konutta yüzde 84.22, sağlıkta yüzde 74.47 ve ulaştımada yüzde 72.93 hesaplandı.

RİSKLERE TEMİNAT ALIN KOMŞUYLA İYİ GEÇİNİN

Generali Sigorta, tatildeyken evini güvende tutmak isteyenler için çeşitli yollar önerdi.

Bu kapsamda öncelikle dijitalleşme ile birlikte gün geçtikçe gelişen güvenlik sistemlerine yatırım yapılmasını önerilirken komşularla iyi ilişkiler kurmanın da ev güvenliğini sağlamada en eski ve etkili yöntemlerden biri olduğu vurguladı. Yine, evde yaşayan birinin olduğu izlenimi vermek için otomatik ışıklandırma gibi akıllı ev sistemlerinden yararlanılması önerildi. Ayrıca tatil planlarının ve tatildeki heyecanların sosyal medya hesaplarından paylaşılmamasına dikkat çekildi. Son olarak da tüm önlemler alınsa bile hırsızlık, yangın, su baskını gibi risklerin her zaman olabileceğine atıf yapılarak konut sigortası yaptırılması önerildi.

‘DİJİTAL DOKTOR’ DEVREDE

Allianz Türkiye’nin, yeni sağlık uygulaması Vivy ve bundaki hizmetlerden yararlanmayı sağlayan “dijital doktorum sağlık sigortası”nı piyasaya sunduğu açıklandı. Şirketin 2 milyonu aşkın sağlık sigortalısına sunulan Vivy’de, sağlık takibine destek olacak içerikler, semptom sorgulama, stres testi, ilaç takibi ve hatırlatma gibi hizmetler yer alıyor.

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Yeni bir kitleyi sağlık sigortasıyla buluşturacağız” dedi.

‘SAHA SATIŞI’ YENİLENDİ

Aksigorta’nın dijital alanda geliştidiği “Yeni Nesil Saha Satış Yönetimi”nin, yüksek üretim potansiyeli olan aday ve mevcut acentelerin performanslarını artırarak saha ekibini nokta atışı acentelere yönlendirdiği ya da alarm veren acenteleri paylaştığı açıklandı.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Kaan Konak, “Bu ödüllü projemiz, ülke geneline yayılan 3 bini aşkın acentemizin verimliliğini üst basamaklara taşıdı. Bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA