Özgen Nama açıkladı: Halk Ekmek'e zam olacak mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Halk Ekmek’e yıl sonuna kadar zam yapmayacağını açıkladı.
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, dün yaptığı açıklamada, aralık ayı gelmeden İstanbul'da 5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatının zamlanarak 7.5 TL'ye çıkacağını duyurdu.
İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Halk Ekmek'e yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı.
(Özgen Nama)
Nama, şu ifadeleri kullandı.
“Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz.”
Artan maliyetlere rağmen— Özgen NAMA (@OzgenNAMA) November 7, 2022
İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız.
3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz… pic.twitter.com/c4dVKTle5T
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