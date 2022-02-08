Ankara Halk Ekmek’e 1 milyon TL’lik elektrik faturası!

08 Şubat 2022 Salı, 20:36

Yurttaşı çarpan elektrik faturaları belediyelerin halk ekmek fabrikalarını da vurdu.

BirGün'de Mustafa Bildircin'in haberine göre, mevcut un stokları bitene kadar ekmeğe zam yapmama kararı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı halk ekmek fabrikasının şubat ayı elektrik faturası 1 milyon TL’yi aştı. Faturalar Kasım 2021’e göre iki kat arttı.

Esnaf, Türkiye’nin dört bir yanında elektrik faturalarını dükkanlarının camlarına asarken belediyelere ait tesisler de kabarık elektrik faturaları ile karşı karşıya kaldı. Ankara’daki halk ekmek fabrikasına şubat ayında toplam 1 milyon 61 bin TL fatura geldi.

ARALIK 2021’DE 505 BİN TL

ABB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ABB Halk Ekmek Fabrikası A.Ş’nin 3 Kasım 2021 tarihli elektrik faturası 424 bin 680 TL oldu. Fabrikaya Aralık 2021 döneminde ise 505 bin TL’lik fatura kesildi.

Yeni yıl ile birlikte ekmek fabrikasının elektrik faturaları da katlanarak artmaya başladı. Buna göre, belediyeye 4 Ocak 2022 tarihinde 605 bin 325 kilowatt tüketim karşılığı 882 bin TL’lik fatura geldi.

DAHA AZ TÜKETİM YÜKSEK FATURA

Tesisin Şubat ayı elektrik faturası tutarı ise dört ay öncesine göre iki katı arttı.

7 Şubat 2022 tarihli Ankara Halk Ekmek Fabrikası A.Ş’nin elektrik faturası, 1 milyon 61 bin 436 TL'ye çıktı Fabrikanın Ocak ayına göre 3 bin kilowatt daha az tüketmesine karşın elektrik faturası 120 bin TL daha fazla geldi. Dört aylık artış ise yüzde 111 oldu.