Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya yine zam geldi!
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geldiğini açıkladı.
Son günlerde siigara fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Philip Morris grubuna 5 lira zam geldi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Buna göre gruptaki sigaraların fiyatı 5 TL arttı.
Pm Marlboro grubu zamlı fiyatları pic.twitter.com/mbKYxgGxgf— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) November 7, 2023
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