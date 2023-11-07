Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya yine zam geldi!

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:35
Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya yine zam geldi!
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Son günlerde siigara fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. 

Son olarak Philip Morris grubuna 5 lira zam geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Buna göre gruptaki sigaraların fiyatı 5 TL arttı.

 


Sigara zam Özgür Aybaş

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