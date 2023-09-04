Özgür Aybaş paylaştı: Sigaraya bir zam daha...

Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:16

Güncelleme: 04.09.2023 - 09:21

Sigaraya bir kez daha zam geldi. Zam haberini Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

Grubun en düşük fiyattaki sigarası 47 lira olurken, en yüksek fiyattaki sigarası ise 53 liraya yükseldi.

Buna göre, Philip Morris grubuna 5 lira zam geldi. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Aybaş'ın paylaşımı şu şekilde: